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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: "Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok" "Hasar tespitinden sonra da gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" "Hiçbir mal, hiçbir eşya vatandaşlarımızdan değerli değil" Bakan Yanık, Yenice’de sel bölgesini değerlendirip vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: "Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok" "Hasar tespitinden sonra da gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" "Hiçbir mal, hiçbir eşya vatandaşlarımızdan değerli değil" Bakan Yanık, Yenice’de sel bölgesini değerlendirip vatandaşlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sel felaketi yaşanan Karabük’ün Yenice ilçesinde yaptığı açıklamada, “Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok. Yıkılan binaların dışında çok majör bir olayımız yok. Ev ve iş yerlerine sular girmiş ama onlar da çok kısa sürede temizlenecek durumda" dedi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sel bölgesine geldi. Ziyaret çerçevesinde önce Karabük Valiliğine uğrayan Bakan Yanık, ardından Yenice ilçesine geçti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yanık, zarar gören bölgeleri yerinde inceledi. Esnafın sorunlarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yanık, selden olumsuz etkilenen köylere de ziyarette bulundu. Yapılan tüm incelemelerin ardından Bakan Yanık, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Saha gözlemlerinde majör problemler olmadığını söyleyen Yanık, "Yıkılan binaların dışında çok majör bir olayımız yok. Ev ve iş yerlerine sular girmiş ama onlar da çok kısa sürede temizlenecek durumda" dedi.

"Hasar tespitinden sonra da gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz"
Tahliye edilen vatandaşlar için gerekli dağıtımın başladığını belirten Bakan Yanık, hasar tespiti sonrasında da gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Yanık, “Maalesef en çok etkilenen ilçemiz Yenice. Köylerimizi, hasar alan yerlerimizi olabildiği kadar dolaşıp vatandaşlarımızla bir araya geldik. İhtiyaçları, arkadaşlarımız zaten ilk dakikadan itibaren tespit ediyorlar. Hali hazırda Karabük’te 12 psikososyal destek personelimiz olmak üzere Bartın’da 16, Kastamonu’da 47, Sinop’ta 8, Zonguldak’ta 10 toplam 93 personelimiz şu anda afet bölgesinde sahada ve ilk incelemeleri yapıyorlar. Şu ana kadar da Karabük’te 235 vatandaşımıza ulaşmışız. Biz de yerinde vatandaşlarımızla buluşarak ihtiyaçları tespit ettik, gerekli mekanizmaları kurduk ve devam ediyoruz. Şükürler olsun. Bizim için hep söylediğim gibi, can kaybı olmaması teselli kaynağı. Diğer hasarları da çok hızlı gidereceğiz. Nitekim hemen ilk elde hasar sebebiyle tahliye edilen vatandaşlarımız 3’er bin lira, tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımıza da bin 500’er lira olmak üzere vakıf hesaplarımıza geçti ve bunları vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Hasar tespitinden sonra da gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Gerek sosyal yardımlar gerek psikososyal destek ekiplerimizin eliyle saha çalışmalarımızı biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Öbür taraftan içinde bulunduğumuz koordinasyon merkeziyle de diğer ihtiyaçlara kadar hepsini koordinasyon merkezimiz takip ediyor valimiz başkanlığında” diye konuştu.

"Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok"
Yapmış oldukları saha gözlemlerini değerlendiren Bakan Yanık, “Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok. Yıkılan binaların dışında çok majör bir olayımız yok. Ev ve iş yerlerine sular girmiş ama onlar da çok kısa sürede temizlenecek durumda. Biz bir taraftan tüm kurum ve kuruluşlarımızla temizleme, yol açım işlemlerine başladık. İnşallah ne iletişim, ne lojistik, ne ulaşımda hiçbir şekilde ve hiçbir ihtiyacın kalmayacağı şekilde çok hızlıca organize olup bunları temin etmeye başladık” şeklinde konuştu.

"Hiçbir mal, hiçbir eşya vatandaşlarımızdan değerli değil"
Vatandaşların riskli bölgelere girmemesinin önemine değinen Yanık, “Bölgede bugün ve yarın için de yağış bekleniyor. Bunları atlatırsak çok hızlıca toparlanmış olacağız. Vatandaşlarımızdan bunları takip etmeleri, mümkünse riskli olan bölgelere girmemelerini, istiyoruz. Hiçbir mal, hiçbir eşya vatandaşımızdan değerli değil. Lütfen hiç kimse riskli olan evlerine girmesinler. Verilere göre şu an için baktığımızda bu bölgede yağış büyük ölçüde azalmış olacak. Biz de işlerimizi asıl o zaman yapacağız. O yüzden vatandaşlarımız, kendilerine temin ettiğimiz barınma mekanlarında kalarak bu iki günü atlattıklarında sahaya dahil olmuş ve süreci başlatmış olacağız. Bizim tek beklentimiz kendilerini riske atmasınlar. Barınacak yer, diğer tüm ihtiyaçların alt yapısını biz zaten kurduk ve tedarik ediyoruz. Yeter ki onların canına bir şey olmasın sonrası zaten kolay” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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