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Yenice'de sel suları çekildi, heyelan korkusu başladı Heyelan riski taşıyan alanlar havadan görüntülendi

İHA

Yenice'de sel suları çekildi, heyelan korkusu başladı Heyelan riski taşıyan alanlar havadan görüntülendi

Karabük’ün Yenice ilçesinde sel suları çekilirken, vatandaşlarda heyelan korkusu başladı. Heyelan riski taşıyan bölge, dron ile havadan görüntülendi.
Yenice ilçesinde yağmurun azalması ve ekiplerin çalışmaları neticesinde sel suları iyice çekildi. Suların çekilmesi ilçe merkezine bir nebze olsun nefes aldırırken, bu kez heyelan riski vatandaşı tedirgin ediyor. Ağaçlık alanlarda günlerdir yağmur alan toprak doyuma ulaştı. Yumuşayan toprak, ilçeye bağlı yolların bazı bölümlerinde yola döküldü. ÇamyoluGrupyolu mevkiinde bulunan otoyolda da asfaltın bir kısmı çöktü. Yoldaki göçükten dolayı araçlar temkinli geçmek zorunda kalıyor. Risk taşıyan alanlar dron ile havadan da görüntülendi.

“Sel suları düne göre azalma gösterdi fakat bu sefer heyelan korkumuz başladı”
Sel sonrası yaşanan heyelanlarla ilgili konuşan Şenol Ayan, “O gün çok büyük bir korku yaşadık. Yolu heyelan aldı. Çay Mahallesi bizim evlerin bulunduğu bölge ve duvar yıkıldı. Evlerimize su yaklaştı ve hala risk altında bizim evlerimiz. Yağmur da yağmaya devam ediyor. Yani biz şu anda korku içindeyiz. Bu konuda devletimizden bir yardım bekliyoruz. Sel suları düne göre biraz çekildi, azalma gösterdi fakat bu sefer heyelan korkumuz başladı. Toprak suya doydu, heyelan olmaya başladı. Artık biz ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

“Gece korkumuzdan evlerimizde yatamıyoruz”
Heyelan meydana gelen bölgelerin risk oluşturduğunu belirten Yazıköy azası İsmet Ayan, “Yolu sel aldı, mahallemiz riske girdi. Su çekildiği halde yollar göçmeye başladı. Devlet büyüklerimizden acilen önlem alınmasını istiyoruz. Şu anda araçlar zor geçiyor. Risk büyük, mağduruz. Gece korkumuzdan evlerimizde yatamıyoruz” diye konuştu.

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