Aynı yerde üçüncü kez sel felaketi yaşayan vatandaşlar çaresizliklerini anlattı Sular çekildi, evlerin yıkılan kısımları gün yüzüne çıktı Evlerine giremeyen vatandaşlar çareyi akrabalarında buldu Sağanağın sebep olduğu taşkında yıkılan evler dron ile görüntülendi

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy Mahallesi’nde suların çekilmesiyle beraber tahribat iyice gün yüzüne çıktı. Selden dolayı yıkımların olduğu bölgede evlerini kaybeden vatandaşlar, çaresiz şekilde yardım bekliyor.



Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy Mahallesi’nde, sele sebep olan sular çekildi. Yıkımlara sebep olan deredeki sel sularının çekilmesiyle tahribat gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan hasar dron ile havadan da görüntülendi. Tırköy’de evleri yıkılan ve büyük hasar gören vatandaşlar ise dert yandı. Evlerinde kalamayan vatandaşların birçoğu akrabalarında veya yakınlarında kalıyor. Vatandaşlar, son 2530 yıl içerisinde üçüncü kez aynı durumla karşılaşmanın şokunu yaşıyor. Sel felaketinde yan yatan binanın 1998 yılında yine selden dolayı bu hale geldiği ve kriko yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi. Afet konutları yapılmasının elzem olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden acil çözümler bekliyor. Öte yandan, ekipler de iş makineleriyle yıkılan evlerin kalıntılarını derede temizleme çalışmaları yaptı.



“Selden dolayı bu evin 3’üncü yıkılışı”

1998 yılında meydana gelen taşkında da evlerinin yan yattığını ve kendi imkanlarıyla düzelttiklerini aktaran Mürvet Odabaş, “Biz kendi imkanlarımızla yaptık evimizi. Selden dolayı bu evin 3’üncü yıkılışı. Biz bunu zamanında kendi imkanlarımızla kaldırdık. Bu selde tekrar yıkıldı. Aynı korkuları yaşadık. Hiçbir şeyimi alamadım. Şimdi ise kardeşlerimin evinde kalıyorum” dedi.



“Şimdi burada çalışma yapılıyor sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda”

Bölgenin her yağışta tehlikeye girdiğini ve afet konutlarıyla sorunun çözülebileceğini aktaran İsmail Erdoğan, “Sel oldu, evinden eşyalarını alamayan da oldu, biz de alamadık. Bu dere burada aktığı sürece bu evlerin burada tehlikesi var. Şimdi burada çalışma yapılıyor sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda ama sonuçta dere akıyor. Burada evi yıkılan insanlarımız var. Bu sıkıntının afet konutları yapılarak çözülebileceğini düşünüyorum. Burada çok çok mağduriyet var. Bir afet konutları yapılıp buradaki evleri oraya taşıdıklarında herkes daha rahat olur. Bu evlerin yapılması kolay olmamış anlatılana göre, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yapmışlar. Burası ormancı köylüsü, kolay para kazanılmıyor. Çoğu insan akrabasında kalıyor. Burada artık komşuluk veya kime yakınsa insanlar oralara gidiyor. Benim annemler ağabeyinde kalıyor” diye konuştu.



“Devletimize sığınıyoruz, Allah’ım inşallah yardım eder bize”

Eşinin emeklilikte yaptığı evde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Nazmiye Çenesiz, “Benim beyim öldü, onun emekliliğinde yaptığı evde duruyorum. Başka bir evim, köyüm yok gidecek yerim yok. Komşulara gidebilirsem oraya gidiyorum, gidemezsem sokakta kaldım. Malım, mülküm, bağım, bahçem her şeylerim gitti, yüreğim yandı. Allah’ım bir daha göstermesin bunları, çok zor oluyor. Devletimize sığınıyoruz, Allah’ım inşallah yardım eder bize” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.