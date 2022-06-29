Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 83 adet hap (sentetik ecza), 89,31 gram toz esrar maddesi, 1 adet cam aparat (bong), 1 adet aparat (lüle), uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 250 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca mermisi (7,65mm), 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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