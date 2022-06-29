Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda oluşan heyelan için ekipler seferber oldu Meydana gelen heyelan kontak kapattırdı, vatandaşlar çalışmaları böyle izledi

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Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan ve dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar yolu kapattı. Trafiğe kapanan yolun açılması için ekipler seferber oldu.



YeniceZonguldak yolu üzeri Yeşilköy Karakavuz Mahallesi Uçansu mevkiinde heyelan meydana geldi. Toprağın kaymasıyla beraber, dağlardan yola dökülen kayalar yolu kapattı. Öte yandan, dağlardan gelen yağmur suları da yola doğru akmaya başladı. Yaşanan gelişme üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Trafiğin durduğu mevkide yolun açılması için ekipler seferber oldu.

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