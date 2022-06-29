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KARDEMİR 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınlandı

İHA

KARDEMİR 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı.
Şirketten yapılan açıklamada, 85 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan KARDEMİR'in, 2021 yılına ait "Sürdürülebilirlik Raporu"nun yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, "Güçlü, şeffaf ve disiplinli yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ve üretimde verimlilik ilkesi ile ilerleyen şirketimiz, güçlü kurumsal yapısının bir yansıması olarak, bu yıl üçüncü kez sürdürülebilirlik alanındaki raporunu paydaşlarının incelemesine sundu. Gelişen ve değişen dünya pazarında daha kalıcı bir şekilde yer almak için her geçen gün yeni adımlar atan şirketimiz, gün geçtikçe artan üretim verimliliği ve disiplinli mali yönetimi sayesinde hissedarlarına ve paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir" denildi.
Sürdürülebilirlik Raporuna şirketin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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