Karabük'te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı

Asgari ücret ne kadar artacak?

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Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası KarabükOvacık yolu ulaşıma kapandı.



Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. KarabükOvacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

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