Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün öğleden sonra Ankara ve çevresinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir" "Olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün öğleden sonra Ankara ve çevresinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir" "Olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır"

İHA

Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün öğleden sonra Ankara ve çevresinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir" "Olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağışın afete neden olduğu Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. Kurum, yeni yağış uyarısında bulunarak, "Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri illerinde ve çevrelerinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir. Görülebilecek olumsuzluklara karşı yine Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır. Bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınması noktasında sahada ekiplerimiz bilfiil çalışmaktadır" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, metrekareye 150 kilogram yağış düşen ve selin etkili olduğu Karabük'ün Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada dere kenarında yıkılan ve ağır hasar alan evleri inceleyen Bakan Kurum, Ankara ile birlikte 6 ile yeni yağış uyarısında bulundu. Bakan Kurum, "Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri illerinde ve çevrelerinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar görülecektir. Görülebilecek olumsuzluklara karşı yine Valiliklerimiz, belediyelerimiz uyarılmıştır. Bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınması noktasında sahada ekiplerimiz bilfiil çalışmaktadır" diye konuştu.

"Bin 7 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı"
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmak için 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların gıda, barınma ve içme suyu ihtiyaçlarını koordinasyon merkezleri vasıtasıyla çözdüklerini ifade etti. Bölgeye 47 milyon lira acil ödenek gönderildiğini anlatan Bakan Kurum, 5 bin 953 bağımsız yapının incelendiğini dere güzergahı üzerinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edilen yapılarla ilgili de şöyle dedi:
"6 gündür Batı Karadeniz'i etkisi altına yağışlar sebebiyle altı ilimizde selden dolayı gerek ilçelerimizde gerek köylerimizde, gerekse köylere ulaşan yollarımızda hasarlar meydana geldi. Hamdolsun ki metrekareye 150 kilogram yağış düşen selde bu afette erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı dere güzergahındaki alanlardan uzaklaştırdık. Can ve mal güvenliklerini teminat altına alacak çalışmaları illerimizde valiliklerimizin, AFAD'ın koordinasyonu çerçevesinde yapmış olduk. İlk andan itibaren de altı ilimizde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakan arkadaşlarımız AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, belediyelerimiz, milletvekillerimiz sahada bilfiil vatandaşımızın yaralarını sarmak için 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun acil alınması gereken tüm tedbirleri alma noktasında adımlarımızı attık. Bu çerçevede altı ilimizde altı bin personel, bin 770 araçla, ekipmanla gerek arama kurtarma çalışmaları, gerekse iş makinalarıyla bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık. İnşallah etki alanındaki tüm köylerimizde yine köylerimize giden alt yapıların, hasarların giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da anbean sürdürüyoruz. Tabi 6 ilimiz ve vatandaşımızla alakalı da vatandaşlarımızın gerek gıda, barınma ihtiyaçları, içme suyuna ilişkin ihtiyaçlarını da illerimize kurduğumuz koordinasyon merkezleri vasıtasıyla çözüyoruz. Kalıcı imalatları yürütüyoruz. Dün itibariyle Düzce'ye içme suyu sorunu vardı. O sorunu İller Bankamızla belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek hızlı bir şekilde giderdi. Kastamonu Merkez yine aynı şekildeydi. Yüzde 40'ı, 50'ye yakını içme suyundan faydalanamıyordu. Ona ilişkin de adımlarımızı attık ve kalıcı sorunları artık çözme sürecine girmiş olduk. Burada da Kastamonu'nun tamamına içme suyu veriliyor. An itibariyle içme suyu veriliyor. Yine 6 ilimizdeki selden hasar gören yerlere Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla 47 milyon lira AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan yine Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan acil ödeneği göndermiş olduk. Hızlı bir şeklide vatandaşlarımızın taleplerini gideriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız çerçevesinde bin 7 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi. 37 bina, 75 bağımsız bölüm gerek arkamızda Yenice'de olduğu gibi dere güzergahı üzerinde, ağır hasarlı acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edildi. Karabük geneline baktığımızda da burada 14 konutu, 8 ahır, depomuzun afete maruz olan güzergah içerisinde kaldığını ve bu çerçevede de bir kısmının ağır hasarlı, bir kısmının da yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hızlı bir şekilde gerek Eskipazar, gerek Yenice'de gerek şu an bulunduğumuz köyümüzdeki konutlarımıza ilişkin vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız. Eşya yardımlarını, kira yardımlarını yapmak suretiyle daha önceki afetlerde olduğu gibi Rize, Kastamonu, Bartın, Sinop, Antalya, Muğla'daki evlerimizi nasıl hızlı bir şekilde yaptıysak aynı bu sel afetinde de hasar gören evlerimizin gerek Kastamonu'da gerekse Karabük'teki mahallelerimizde, ilçelerimizde evlerimizi gerek TOKİ Başkanlığı eliyle, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yapacağız. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Biz vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Süreci takip ediyoruz."

"Bu afetin de üstesinden geleceğiz"
Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kalıcı ihtiyaçlarını da giderdiklerini anlatan Bakan Murat Kurum, "Milletimiz müsterih olsunlar. Bu noktada hemen hemen gitmediğimiz alan, köy kalmadı. Her alana arkadaşlarımız ulaştılar. Bu çerçevede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını hem de kalıcı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ben altı gündür sahada bilfiil çalışan ve vatandaşımızla birlikte afetin zararlarının üstesinden gelmesi noktasında çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza AFAD, Kızılay, Jandarma, TOKİ, İller Bankası, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, tüm bakanlıklarımızın birimlerine, orman muhafaza konusunda OGM'ye çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede yaralarımızı saracağımızı ifade ediyor tekrar tüm illerimize Karabük'e geçmiş olsun diyorum" dedi.

Bakan Kurum, heyelan tehlikesine dikkat çekti
Artvin'de yaşanan heyelan sonrası bir vatandaşın hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Murat Kurum, heyelan tehlikesine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Yolda heyelan sebebiyle bir orada park halindeki tırda vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD yine valiliğimiz koordinasyonunda gerekli her türlü çalışma yürütülmektedir. Tüm Türkiye genelinde altı gündür etkili bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle toprak doymuş durumda. Toprağın yüzeyinde suyun hareketini yavaşlatacak açıkçası tüm rusubat, bitki ve ağaçlar yağışlarla birlikte aslında yok olmuş durumda. Bundan sonraki yağış miktarlarının az olmasında bile heyelan riski ve sel riski tehlikesi yağışın şiddeti az olsa bile etkisi artacağı sebebiyle dikkatli olmamız gereken süreç içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kişinin öldüğü kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER İki kişinin öldüğü kazaya karışan valinin oğlu ...
Karabük'te sağanak sonrası evlerin giriş katlarını su bastı
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak sonrası evlerin giriş katlarını su ...
Karabük'te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma ...
Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi
Karabük’ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Karabük’ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu
Safranbolu’da “Çocuklar İçin Göz Hakkı Manavı” kuruldu
YEREL HABERLER Safranbolu’da “Çocuklar İçin Göz Hakkı Manavı” ...
Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu
Yenice-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Yenice-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 2 kişinin öldüğü kazada Vali Gürel'in oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 2 kişinin ...
Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapalı Vali Gürel heyelan bölgesini inceledi
YEREL HABERLER Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapalı Vali ...
KARDEMİR 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınlandı
YEREL HABERLER KARDEMİR 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınlandı
Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda oluşan heyelan için ekipler seferber oldu Meydana gelen heyelan kontak kapattırdı, vatandaşlar çalışmaları böyle izledi
YEREL HABERLER Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aynı yerde üçüncü kez sel felaketi yaşayan vatandaşlar çaresizliklerini anlattı Sular çekildi, evlerin yıkılan kısımları gün yüzüne çıktı Evlerine giremeyen vatandaşlar çareyi akrabalarında buldu Sağanağın sebep olduğu taşkında yıkılan evler dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Aynı yerde üçüncü kez sel felaketi yaşayan ...
Sel bölgesinde çocuk olmak Selin getirdiklerini kendilerine oyuncak yaptılar
YEREL HABERLER Sel bölgesinde çocuk olmak Selin getirdiklerini ...
Genel Başkan Değirmenci'den KARDEMİR emekçisine kademe ilerlemesi müjdesi
YEREL HABERLER Genel Başkan Değirmenci'den KARDEMİR emekçisine ...
Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı
YEREL HABERLER Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında ...
Yenice'de sel suları çekildi, heyelan korkusu başladı Heyelan riski taşıyan alanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yenice'de sel suları çekildi, heyelan korkusu ...
Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı Evsiz kalan aile, mahallenin bayramlarda toplandığı bayram evinde kalıyor "Her şeyimiz gitti bataklık olan yerlerde kaldı"
YEREL HABERLER Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.