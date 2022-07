Bakan Kurum, selin vurduğu Karabük'te

Yasin ALDEMİR/ YENİCE (Karabük), (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin etkilediği Karabük'te incelemelerde bulunup, "Vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Takip ediyoruz ve süreci üstesinden milletimizle birlikte geleceğiz. Milletimiz müsterih olsunlar" dedi.

Karabük'te selin vurduğu Yenice ilçesine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Bakan Kurum, acil olan tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu çerçevede 6 ilimizde 6 bin personel, 1770 araç ve ekipmanla gerek, arama-kurtarma çalışmaları gerekse, iş makineleriyle bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık. İnşallah etki alanındaki tüm köylerimizde, yine köylerimize giden altyapıların hasarlarının giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'1007 BİNADA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI'

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Kurum, "1007 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı ve toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi. 37 bina, 75 bağımsız bölüm, mahallelerimizde olduğu gibi dere güzergahı üzerinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yine yıkık olarak tespit edildi. Karabük geneline baktığımızda da burada 14 konutun yine 8 ahır ve depomuzun afete maruz alan içerisinde dere güzergahında kaldığını ve bu çerçevede de bir kısmının ağır hasarlı olduğu, bir kısmının da yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ İHTİYACI GİDEREK ADIMLAR ATIYORUZ'

TOKİ'nin de devreye girdiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Köyümüzdeki konutlarımıza ilişkin vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız. Eşya ve kira yardımlarını yapmak suretiyle aynı daha önceki afetlerde olduğu gibi gerekse TOKİ Başkanlığı'mız eliyle gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müz eliyle yapacağız. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Takip ediyoruz ve süreci üstesinden milletimizle birlikte geleceğiz. Milletimiz müsterih olsunlar" dedi.

'TOPRAK DOYMUŞ DURUMDA'

Artvin'de yaşanan heyelan sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Kurum, "AFAD'ımız yine valiliğimiz koordinasyonunda gerekli her türlü çalışma yürütülmektedir. Tabi tüm Türkiye genelinde 6 gündür etkili bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle toprak doymuş durumda. Dolayısıyla yağış miktarı az olsa bile heyelan ve sel riski tehlikesi nedeniyle dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ekiplerimiz çalışıyor. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

