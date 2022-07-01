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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi.

Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük’ün Eskipazar ilçesine geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin getirdiği hasarları yerinde incelemek için ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Karabük’ün Yenice ilçesindeki ziyaretin ardından Eskipazar’da sular altında kalan tarım arazilerini inceleyen Bakan Kurum, çiftçilerle görüşerek, kayıplarının giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Kurum, daha sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için boşaltılan İlçe Devlet Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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