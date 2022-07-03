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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD’dan hasbihal ve ahde vefa

İHA

MÜSİAD’dan hasbihal ve ahde vefa

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube yönetimi, MÜSİAD Karabük Kurucu Başkanı Ahmet Nur ile hasbihal toplantısı gerçekleştirdi.
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurucu şube başkanı Ahmet Nur’a kuruluşundan bu güne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı yönetim ve üyeleri ile genel merkez adına teşekkür plaketi takdim etti.
Düzenlenen hasbihal ve ahde vefa toplantısında yönetim kurulu üyeleri ile kurucu şube başkanı Ahmet Nur’a verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür eden Cengiz Ünal, MÜSİAD olarak her zaman birlikte olmanın, beraber büyümenin gücüne inandıklarını söyledi.
Ünal, “Türkiye’yi küresel arenada güçlendirmek kadar, bulunduğumuz kentin kalkınmasına ivme kazandırmak; en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin ve kentimizin gelişimine yön veren teşebbüsleri ve girişimcileri sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu manada Karabük şubesi olarak bir ‘Danışma Kurulu’ kurmaya verdik. Bu kurul içinde şehre emek veren, vizyon oluşturan, kentin ileri gelenleri ile hem yurtiçi hem de yurtdışında temsil edecek şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız yaşadığımız kentte katkı sağlamak ve istihdama yönelik çalışmalar yaparak, güçlü bir kent oluşturma hedeflerimiz var. Kurulumundan itibaren 8 yıl boyunca başkanlığımızı yapan Ahmet Nur, başkanımızın bilgi ve birikimlerinden de faydalanacağız. Bizler kendisine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz ve her zamanda yanımızda olduğunu biliyoruz” dedi.
Kurucu şube başkanı Ahmet Nur ise, mevcut başkan Cengiz Ünal ile birlikte güçlü bir yönetiminin olduğunu, çalışmaları da yakından takip ettiğini söyleyerek, her zaman bilgi ve birikimleri ile destek olacağını ifade ederek, şube yönetimine teşekkür etti.

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