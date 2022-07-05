Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi

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Karabük’te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi Karabük genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlattı. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi. kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi.

Denetime Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş katıldı.

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