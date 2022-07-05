Tatilde olan öğrenciler vakitlerini kütüphane ve spor salonlarında değerlendiriyor Tatildeki öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini kütüphane ve spor salonlarında sürdürüyor

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Karabük’te okulların kapanmasının ardından öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini tatil süresince açık tutulan kütüphane ve spor salonlarında devam ettiriyor.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullarda bulunan kütüphaneler ve spor salonları yaz tatilinde öğrencilerin hizmetine sunulmaya başlandı. Tatil süresince açık tutulacak olan kütüphane ve spor salonlarına gelen öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini devam ettirebilme fırsatı yakalıyor.

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