Tatilde olan öğrenciler vakitlerini kütüphane ve spor salonlarında değerlendiriyor Tatildeki öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini kütüphane ve spor salonlarında sürdürüyor

Karabük’te okulların kapanmasının ardından öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini tatil süresince açık tutulan kütüphane ve spor salonlarında devam ettiriyor.
Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullarda bulunan kütüphaneler ve spor salonları yaz tatilinde öğrencilerin hizmetine sunulmaya başlandı. Tatil süresince açık tutulacak olan kütüphane ve spor salonlarına gelen öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini devam ettirebilme fırsatı yakalıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.