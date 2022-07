Tarım ve hayvancılık ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ ile korunacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ne ilişkin Karabük’te bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Dünyamızdaki son gelişmeler bizlere gıda üretiminin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemiz her bölgesinde farklı tarım ve hayvancılık üretimi yapılabilecek mümbit topraklar üzerine kurulmuş, benzersiz nimetlerin yetiştiği bir ülkedir. Türkiye’miz tarımsal ve hayvansal gıda üretiminde Avrupa’da başı çekmekte olup, kendi kendine yetebilen nadir ülkeler arasındadır” dedi.

2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunulan dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olunan tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojiler ile güçlendirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirten Akbaş, “Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’nü imzaladığını kaydetti.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Vali Fuat Gürel, himayelerinde bakanlıklar tarafından tesis edilen bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getireceklerini ve her fırsatta iş birliğine ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceklerini aktaran Akbaş, “İlimizde bu konuda eğitim veren Yenice ilçemizde Yortan Çok Programlı Anadolu Lisemizde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanı mevcuttur. Ortaöğretim kurumlarımızın tercih sürecinin devam ettiği bu günlerde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da işgücüne uygun yetişmiş eleman ihtiyacı yine kara gün dostu Mesleki ve Teknik Liselerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu işbirliği sayesinde sadece bu okulumuzda değil tüm okullarımızda yapılacak etkinliklerimizle anaokulundan başlamak kaydıyla öğrencilerimizde merak uyandırma ve tanıtım faaliyetleri ile yerinde görme, izleme ve pratik yapma imkanı vererek onları amatör ve profesyonel tarımsal ürün ve hayvan yetiştiriciliği konularında eğitmek ve yetiştirmek bu birlikteliğin en önemli vazifesi olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise artan küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması tarımda yeni kaynakların, yeni oluşumları gözler önüne serdiğini ve yeni çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’nü bakanlıklar olarak önemsediklerini söyleyen Çetin, “Bakanlıklarımız öncülüğünde iki hafta önce bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda geçmişten günümüze Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliğinde karşılaştığımız sorunlar ve geleceğe bakış açısından hedeflerimizi belirlemek için 4 ana başlık baz alındı. Donanımlı bir hale geldik. Yenice ilçesinde Yortan Çok Programlı Meslek Lisesi içerisinde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü bulunmaktadır. Bunların her türlü eğitimlerinde lojistik desteği Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmaktaydık. İlk defa onlar için staj programı ayarladık. Mezunların hepsinin staj yapmasını sağladık. Aynı zamanda özel sektöre yerleştirdiklerimiz de öğrencilerimizin halen devam ettiği süre boyunca özel sektörde görev yapan veteriner hekimlerimizin yanında çalışmalarını sağlamaktayız. İleriki dönemlerde de bunların istihdamında yardımımızın olacağının bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

