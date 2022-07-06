Safranbolu Belediyesi'nin seraları mahsul vermeye başladı

Safranbolu Belediyesi tarafından kiralanan bahçede kurulan seralarda ekilen ürünler mahsul vermeye başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse’nin tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda kurulan seralarda, ata tohumlarıyla Safranbolu maniye domatesi, salata, biber, kabak, fasulye ve patlıcan gibi temel gıdalar yetiştiriliyor. Park ve bahçeler için çok sayıda çiçek üretiminin de yapıldığı serada yetişen sebzeler ihtiyaç sahiplerinin evlerine aş olarak giriyor. Mevsimine göre üretimin sürdürüldüğünü belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Seramızın projesini yaptığımızda amacımız tam olarak bu günkü seviyeydi. Yani dışa bağımlılığı noktalamak. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki, önemli oranda kar da sağladık. Tabii ki bunda özveri ile çalışan personelimizin büyük payı var” dedi.

Hali hazırda mevsim sebzelerini yetiştirildiğini ve ekilen sebzelerin hasadının başladığını ifade eden Başkan Köse, serada maniye domates, kıl sivri biber, dolmalık biber, üç burun, kapya, arnavut, patlıcan, şeker fasulye üretiminin sürdüğünü ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

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