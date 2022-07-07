Karabük’te hayvan pazarında gözler arife gününde

Karabük’te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında besicilerin gözü arife günü hareketliliğinde.

KarabükYenice Karayolu Melise mevkiinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala besiciler durgunluğu işçinin alacağı ikramiyelere bağladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Karabük Belediyesi gerek kurbanlık satışı, gerek ise kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Kurban pazarına hayvanlarını getiren besicilerin gözü ise KARDEMİR işçisinin yarın alacağı ikramiyeler sonucu yoğunluk yaşanacağını ifade ederken, satışların ise normal şekilde gittiğini kaydetti.

Karabük Belediyesi tarafından kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Hayvan Pazarının dışında satış yapılması kesinlikle yasaklanırken, yasağa uymayanlara ise Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai işlem uygulanıyor. Kurbanlık satışı yapılan alanda ise denetimler Belediye Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için bayramın 1. ve 2. günü Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Karabük Belediyesi mezbahasında ücretsiz kesim yapılacağı da kaydedildi.

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