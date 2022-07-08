Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul’u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Dron ile havadan görüntülenen bölgede özelikle İstanbul istikametinden Karadeniz istikametine yoğun araç trafiğinin olduğu görüldü.

Öte yandan, zaman zaman kent merkezinde de trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.