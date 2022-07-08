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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel ve il protokolünden bayram mesajı

İHA

Vali Gürel ve il protokolünden bayram mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Gürel mesajında, "Geleceğimiz çocuklarımıza gerçek manada bayram coşkusunu aktarabilmek her türlü kırgınlık ve dargınlıklara son vermek, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktığı emanetin değerini idrak ederek kimsesizlerin kimsesi olmak, sevinç ve mutluluğumuzu aile büyüklerimiz başta olmak üzere eş, dost akraba ve komşularımızla paylaşmak ve tüm çocukları sevindirmek, yüzlerindeki tebessümün sıcaklığını hissetmek suretiyle mümkün olacaktır. Bayramda sevdiklerine kavuşmak için yolculuk yapacak vatandaşlarımıza da acele etmemelerini ve azami dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uzakları yakın etmenin en kolay yolu gönülden gönüle kurulan bir köprüdür. Bu anlamda hayır duaları her daim büyük ve güçlü Türkiye'mizin üzerinde olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların aziz emanetleri, yaşayan gazilerimiz ve saygıdeğer büyüklerimiz nezdinde vatan, bayrak ve mukaddesatımızı korumak ve kollama görevini üstlenen kahramanlarımız başta olmak üzere Karabüklü hemşerilerimin, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kurban bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Bir bayrama daha huzur ve güven içerisinde erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Köse mesajında şunları aktardı: “Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Huzur içinde idrak edilmesini temenni ettiğimiz, toplumsal hayata anlam ve değer katan Kurban Bayramı sevincinin en iyi şekilde yaşanmasını diliyorum. Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bayramları sadece kendimiz, ailemiz ve yakın çevremizle yaşamamalı; ilgiye muhtaç her vatandaşımıza bayramı bayram gibi yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Safranbolulu hemşerilerim olmak üzere güzel ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, daha nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum."
Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar'ın Kurban Bayramı tebrik mesajında, "Bayramlar milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, manevi duygularımızı geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı’na millet olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna günler, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları çerçevesinde sevinç ve coşku ile bir bütün olarak yaşamalıyız. Herkesin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, nice bayramlara sağlık içerisinde erişmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise "Milletimizin milli ve manevi duygularının, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günlerde, vatanımızın bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve ailelerini yalnız bırakmamak hepimizin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin ve Karabük’lü hemşerilerimin Kurban Bayram’ını kutlar, Hac vazifesi için kutsal topraklarda olan büyüklerimin ve kardeşlerimin ibadetlerinin kabulünü, sağlıkla ailelerine kavuşmalarını Cenabı Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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