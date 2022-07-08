Vali Gürel'den bayram için yollarda olan sürücülere 'kemer' uyarısı

Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği çerçevesinde uygulama noktalarını ziyaret etti. İlk olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Gürel, durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere uyarılarda bulundu. Vatandaşların bayramlarını da kutlayan Gürel, çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Daha sonra Yenice Yenice Yolu Melise Jandarma Uygulama Noktası’na da gelen Gürel, personellerden yoğunluk hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalardan bulunan Gürel, “Kurban bayramı münasebetiyle 9 günlük tatil uzun bir süre özellikle büyük şehirlerden ilimize çok büyük bir akım var neredeyse hem Karabük’e ilçelerimize, hem Kastamonu’nun bir kısım ilçelerine Sinop’a kadar bu bölgenin birçok insanı bizim yolları kullanmakta. Bu manada arkadaşlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar” dedi.

Yoğun bir kontrol mekanizmalarının bulunduğunu ifade eden Gürel, “Arkadaşlarımız sahadalar hem trafik, hem asayiş, hem diğer polis ve jandarmamızın diğer görevlerini icra etmek adına şuan da sahada 420 jandarma personelimiz, 11 trafik timimiz var. Jandarma açısından emniyet olarak da polis olarak da 648 personel 33 ekiple de şuan da sahadayız” diye konuştu.

Gürel, bayram sonuna kadar tedbirlerin devam edeceğini aktararak şunları söyledi:

“Yeter ki vatandaşımız can güvenliği sağlanmış sevdiklerine ulaşabilir vaziyette bayramı güzel bir şekilde geçirsinler diye evlerine gitmeleri hususunda her türlü tedbiri planlamış durumdayız. Tabi bütün illerde benzer durum var özellikle bazı yerlerde sıkışıklıklar olduğunu görüyoruz arkadaşlar hemen müdahale ediyorlar oraları kısa sürede açmaya çalışıyorlar ama dediğimiz gibi özellikle büyük şehirlerden, şehirlerimize büyük bir geliş var kurban bayramlarında genellikle böyle olur. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk bir bayram olur daha sonra da güzel bir şekilde de gidecekleri yere gitmiş olurlar. Bütün hemşerilerimizin vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik ediyorum sağlıklı huzurlu mutlu sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

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