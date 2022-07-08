Karabük’te arefe günü kurbanlık satışları arttı

Karabük'te 3 gün önce kurulan kurbanlık pazarında arefe gününde satışlar arttı.

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında besiciler arefe gününde istediği hareketliliği buldu. KarabükYenice karayolu Melise mevkiinde kurulan pazarda hareketlilik artarken bayrama saatler kala satışların hızlandı. Büyükbaş hayvanların 1735 bin lira arasında satılırken, küçükbaşlar ise 2.55 bin liradan alıcı buluyor. Besicilerden Recep Öztürk, 80 küçükbaş hayvanının 55 tanesini sattığını belirtti. Öztürk, bugün pazarın hareketli olduğunu ve satışlardan memnun olduğunu söyledi. 15 büyükbaş hayvanının 13'ünü sattığını ifade eden başka bir besici ise bu bayramda para kazandıklarını aktardı.

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