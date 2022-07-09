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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüks araç alevlere teslim oldu

İHA

Lüks araç alevlere teslim oldu

Karabük’te seyir halinde olan lüks bir araç alev aldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın’dan Karabük’e seyir halinde olan Gökhan Ş. idaresindeki 74 DH 505 plakalı BMW marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Aracından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını durdurarak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yanarak demir yığınına dönen otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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