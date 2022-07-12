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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel Yenice'de incelemelerde bulundu

İHA

Vali Gürel Yenice'de incelemelerde bulundu

Batı Karadeniz’de 26 Haziran’da etkili olan el afeti sonrası iyileştirme çalışmalarının devam ettiği Karabük’ün Yenice ilçesinde Vali Fuat Gürel, incelemelerde bulundu.
Önceki akşam saatlerinde yarım saatte metrekare 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede heyelanların meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sel afet sonrası büyük hasarın meydana geldiği Tır köyünde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, köylülerle bayramlaşarak, mağduriyetin yaşanmaması adına ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Vali Gürel'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve ilgili kurumların müdürleri eşlik etti.

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