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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi

İHA

Karabük’te imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi

Karabük’te pandeminin ardından imam hatip lisesi mezun ve mensuplarının buluşmasına yönelik program düzenlendi.
Karabük İmam Hatipliler Derneği (KAİMDER) tarafından okul bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. KuranıKerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Dernek Başkanı Hasan Yıldırım, “28 Şubat sürecinde İmam hatiplilerin özellikle katsayı uygulamasıyla birlikte üniversiteye gitmesi engellendi. O dönem çok başarılı, belki de derece yapmış çocukların eğitim hakları ellerinden alındı. 8 yıllık eğitimle imam hatiplerin ortaokul kısımları kapatıldı. Bu operasyon tamamen imam hatiplerin yok edilmesine yönelik bir operasyondu. Daha önce 600 bini bulan imam hatipli öğrenci sayısı, 28 Şubat sürecinde 60 bine kadar indi. Artık çok şükür bu süreçler geride kaldı.28 Şubat sürecini sonlandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Eğitimde kaliteyi arttırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Yıldırım, “Bu içinde bulunduğumuz okulumuzda artık fen ve sosyal bilgiler programı uygulayan bir proje okulu oldu. 1976’dan günümüze imam hatip sevdamız ,okulumuz Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20202021 Öğretim Yılı itibarı ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesine alınmıştır. Daha iyi bir gelecek için, Bir okul bir ekol olan okulumuza, Başarmak, doğru yerden başlamakla olur ve her şey doğru bir tercihle başlar düşüncesi ile Siz değerli KAİMDER camiamızın göz bebeği evlatlarınızı ortaokullarımıza ve liselerimize bekliyoruz” diye konuştu.
Karabük Valisi Fuat Gürel himayelerinde okullarda hem nicelik, hem nitelik olarak çok iyi bir yerde olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş şunları söyledi: “İlimizin akademik başarısı çok iyi durumda. Yapılan son LGS’de 5 öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. 48 ilde tam puan alan öğrenci sayısı 193, ilimizde ise 5 öğrenci bunu başardı. Bu zamana kadar elde edilen en büyük başarı olduğunu ifade etmek isterim. Bugünün anlamına uygun olarak şuna paylaşmak isterim İmam Hatip Ortaokullarında Türkiye çapında 12 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerden iki tanesi bizim okullarımızdan. Her okulumuz çok değerli ama Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Anadolu Lisesi hem LGS’de hem YKS’ de Türkiye çapında önemli dereceleri bulunmaktadır. Yalnız akademik başarı da değil onun yanında sosyal, kültüre ve sportif alan ve değerlerimiz açısından çok değerli olduğunu ifade etmek isterim.”
Akbaş, “Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi çerçevesinde Sultantepe Kız (Hafızlık) İmam Hatip Ortaokulu’nun yeni eğitim öğretim döneminde genç hafızlarını ve kur’an bülbüllerini yetiştirmeye başlayacaktır. Dualarını eksik etmeyin inşallah” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından yapılan ikramla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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