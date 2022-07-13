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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te iki kardeş arasındaki miras kavgasında kan aktı

İHA

Karabük’te iki kardeş arasındaki miras kavgasında kan aktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Muharrem Ç. isimli şahıs miras yüzünden tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi Sanayi Sokak’ta meydana geldi. Muharrem Ç. isimli şahıs ağabeyi Recep Ç. ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç. yanında bulunan bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey kanlar içerisinde yere yığılırken durumun gürültüye koşan komşularının araya girmesi ile kardeşleri ayırarak, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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