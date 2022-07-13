Karabük’te Özçelik İş Sendikası delegesi çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak darp edildiği iddia edildi.

Özçelik İş Sendikası’nın 1617 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 15.Olağan Genel Kurulu öncesinde kan aktı. Sendika üyesi ve üst kurul delegesi olan Adnan T. çocuğuyla gezdiği sırada R.D. isimli şahısla karşılaştı. R.D., KARDEMİR işçisi olan Adnan T.’ye sözlü saldırıda bulunduktan sonra başına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının başına 13 dikiş atıldığı öğrenilirken Özçelik İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Haklarını savunmakla mükellef olduğumuz bir işçiye kalkan el, sendikal yaşama ve Özçelikİş Karabük Şubesi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. KARDEMİR'de ve Türkiye genelinde oynanmakta olan oyunların farkındayız. Üyemize yapılan bu adice saldırıyı nefretle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Sözde demokrasi aşıklarının yapmış olduğu baskı ve tehditlere boyun eğmeyen tüm üyelerimize bir kez daha sağduyu çağrısı yapıyor, tahriklere kapılmamalarını istiyor, sabırla beklemelerini bir kez daha kendilerinden rica ediyoruz. Ayrıca üyemize kalkan bu karanlık ellere ve bu elleri azmettirenlere Yüce Türk yargısının gereken cevabı vereceğine ve hak ettikleri cezaları alacaklarına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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