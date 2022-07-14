Milletvekili Güneş’ten, 15 Temmuz mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında “15 Temmuz günü aziz Türk milletinin demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkarak devletini korumak için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğu bir gündür” dedi.

Milletvekili Güneş, “Bu işgal hareketi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran, kendisini tankın önüne atacak kadar vatanına milletine sevdalı olan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın dik duruşu sonucu amacına ulaşamamıştır. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir. Türk milleti tankların önüne yatmış, darbecilerin önüne geçmiştir.

Kanunsuz uçurulan savaş uçaklarına, helikopterlere, ateş yağdıran silahlara meydan okudu. TBMM’yi alçakça bombaladılar. Emniyet ve istihbarat binalarına saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kurşun sıktılar. Masumları can evinden vurdular. 251 kardeşimiz şehit düştü. 2 bin 194 kardeşimiz ise gazi oldu. 15 Temmuz’da Türk milletinden intikam almak için bir dolarlık ederleri olan FETÖ’cüleri üzerimize saldılar. Milli vicdan korkusuzca direndi, hayasız akını durdurdu.FETÖ’nün kökünün kazınması için suçluların hesap vermesi şarttır. Mağdurların hakkı korunmakla birlikte, suç ve suçlulara hoşgörü kesinlikle gösterilmemelidir.Bu konuda devlet ve hükümete güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un bir milat ve Türk milletinin istiklaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıktığını da sözlerine ekleyen Güneş, şu ifadelere yer verdi:

Allah’tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır. 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın.”

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