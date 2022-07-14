Başkan Cengiz Ünal’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 15 Temmuz'un yakın tarihin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

15 Temmuz'un, örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması ve güçlenmesiyle mücadele edilebileceğini gösterdiği kaydeden Ünal, şu ifadelere yer verildi:

"Artık hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız. Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var hissedebileceği bir ortamda mümkündür. Bundan 6 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanımızı, polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Karanlık bir yapının dış destekçileri ile birlikte Türkiye demokrasisine ve hukuk devlet yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve direktifleri, Türk milletinin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak azim, inanç ve kararlılığıyla geri püskürtüldü.”

Ünal, “15 Temmuz'u hiç unutmadık, unutturmayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak o günkü kararlılığımızla ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarken, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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