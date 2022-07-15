Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)

AMCAYEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, odun yüklü traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Kalay ve yeğeni Feride Aldemir, toprağa verildi. Kuzören Köyü Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazeleri aile mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR
2022-07-15 18:59:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.