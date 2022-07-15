Karabük'te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri sona erdi

Karabük’te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kent Meydanı’ndaki programla sona erdi.



FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılı Karabük’te de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etti. Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı K. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi, siyasi tarihimizin en büyük ve kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kalmıştır. Şanlı ordumuzun içine sızan FETÖ’cü bir grup hain, milletimizin ve devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya çalıştılar. Bugün Karabük’ümüzde olduğu gibi cennet vatanımızın bütün şehirlerinde meydanları bir kez daha doldurarak hem o geceyi hem de o gecede yaşananları, yaşatmak için canını verenleri, canından can verenleri anmak, anlamak ve anlatmak için bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü daha birlik ve dirlik içinde idrak etmenin onur ve gururunu, mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.



AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşların tankın, tüfeğin önüne geçip vatanın nasıl korunacağını herkese gösterdiğini söyledi. AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş ise 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini belirtti.



Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde lisanslı sporcular, sancak koşusu ile getirdikleri sancağı Vali Fuat Gürel’e takdim etti.

Öte yandan Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği tarafından kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz helva dağıtımı gerçekleştirildi.

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