Gurbetçi ailenin geleneksel çevre temizliği devam etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçi ailenin geleneksel çevre temizliği devam etti

İHA

Yaz tatili için Almanya'dan memleketi Karabük'e gelen gurbetçi aile her yıl geleneksel hale getirdikleri çevre temizliğini devam ettirdi.

Gurbetçi ailenin geleneksel çevre temizliği devam etti

Yaz tatili için Almanya’dan memleketi Karabük’e gelen gurbetçi aile her yıl geleneksel hale getirdikleri çevre temizliğini devam ettirdi.
Almanya’da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine geldi. Çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan İnam, mahallenin farklı bölgelerine çöplerin atıldığını fark etti. Durumdan rahatsız olan İnam, çocukları ile birlikte kolları sıvayarak çevreyi temizledi.
Her yıl memleketine gelmek için uğraştığını belirten İnam, “Elimizden geldiğince çevremizi temiz tutmak için çok uğraşıyoruz. Memleketime geldiğim yıllarda da çocuklarımla birlikte rahatsızlık duyduğum bölgeleri temizledik. Artık bizim için geleneksel bir hal aldı. Vatandaşlarımızdan yaşam alanımız olan doğayı kirletmemelerini istiyoruz. Çocuklarım çevreye katkı sağlamaktan çok mutlu. Bu teklifi zaten bana kendileri yapmıştı. Biz temizlemekten şikayetçi değiliz, sadece memleketimizi böyle görmek üzüyor. O yüzden vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Karabük'te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ...
Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
Bayram dönüşü başladı, 50 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüşü başladı 21 ilin kesiştiği Kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bayram dönüşü başladı, 50 kilometrelik araç kuyruğu ...
12 saat sonra düştüğü mağaradan kurtarıldı AFAD ve UMKE ekiplerinin insan üstü mücadelesi ve zamanla yarışı hayatlarını kurtardı Yaralı gencin babası ve annesinin mutluluk gözyaşları
YEREL HABERLER 12 saat sonra düştüğü mağaradan kurtarıldı AFAD ve ...
Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı 
YEREL HABERLER Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla ...
İHA'nın haberi ses getirdi "Dünyanın yaşayan en uzun boylu kadını" unvanına sahip Rumeysa Gelgi'ye zorluklar çıkaran Türk Hava Yolları hatasından döndü
YEREL HABERLER İHA'nın haberi ses getirdi "Dünyanın yaşayan en uzun ...
15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla ...
Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı 19 kişilik ekip yaralı rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için 7 saattir çalışma yapıyor
YEREL HABERLER Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 ...
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi ...
Başkan Cengiz Ünal’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Cengiz Ünal’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Milletvekili Güneş’ten, 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Güneş’ten, 15 Temmuz mesajı
İşçi delegesinin kafasında bardak kırıp yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İşçi delegesinin kafasında bardak kırıp yaralayan ...
Darp edilen delege saldırganlardan şikayetçi oldu Özçelik İş Sendikası Genel Merkezi, "Alçak saldırının sorumlularından hesap sorulması için, tüm hukuk müşavirlerini seferber edeceğimizin bilinmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Darp edilen delege saldırganlardan şikayetçi ...
Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kediyi kızdırdı Tilki ile kedinin yiyecek inadı tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kediyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.