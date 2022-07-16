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Karabük'te çıkan yangında samanlık ve ardiye küle döndü.



Olay, Öglebeli Mahallesi Almatı Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Aslan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın bitişinde bulunan ardiyeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlık ve yangın tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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