Özçelik İş Sendikasında Değirmenci güven tazeledi

Özçelik İş Sendikası’nın 1617 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut Genel Başkan Yunus Değirmenci, üst kurul delegelerinin desteğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

2 gün süren ve Ankara’da büyük coşku ve heyecan içerisinde gerçekleşen genel kurula, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM eski İdare Amiri Salim Uslu’nun yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkan ve yöneticileri, temsilciler, üst kurul delegeleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile misafirler katıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sıcağı sıcağına salondaki coşku kalabalığa bir konuşma yapan ve sözleri ‘Dik dur eğilme teşkilat seninle, Yunus Başkan nerede biz oradayız, Bizim Yunus” sloganlarıyla sık sık kesilen Değirmenci, “Siz bugün Hakİş için, Özçelikİş için, kendiniz için, işletmeleriniz için, canım Türkiyem için bir destan yazdınız. Sizleri kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

“Son bir yıldır ‘biz kazanacağız’ diyenler gibi demeyeceğiz bizler. Bizler diyoruz ki, Özçelikİş kazandı, Hakİş kazandı. Türkiye kazandı diyeceğiz” ifadelerini kullanan Değirmenci, “Bu heyecanınızla ve yaptığınız bu tercihle bizlere öyle bir sorumluluk yüklediniz ki, Özçelikİş’i 50 binlere, 100 binlere çıkarmak için canla başla çalışacağız. Sizlere mahcup olmamak, sizlere layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Verdiğiniz bu destek, sizlere hizmet olarak dönecek, ücret olarak dönecektir” dedi.

“Burada olmayan şubelerimizi de bağrımıza basıyoruz”

Değirmenci, “Bizler kimseye küsmedik, kimseye kızmadık. Dün dünde kaldı, yarın Ya Allah bismillah diyerek göreve başlayacağız. Bizlere bu sendikayı emanet eden emekçilere, büyüklerimize, Hakİş’e ve Genel Başkanına karşı sorumluklarımız var. İnşallah sendikamızı ve Hakİş’i büyüteceğiz. Ülkemize ve emekçilere hizmet edeceğiz. Sizlerin destekleriyle Özçelikİş’i daha ilerilere taşıyacağız Burada olmayan şubelerimiz, temsilcilerimiz, delegelerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Dün dünde kaldı. Onlara da selam olsun.” diye konuştu.

Daha sonra tek tek yeni genel yönetim kurulunu, denetim ve disiplin kurullarını, şube başkanlarını sahneye davet eden Genel Başkanı Yunus Değirmenci, her bir teşkilat mensubumuzu tek tek tebrik etti.

Seçildikleri takdirde Genel Sekreterlik görevine kimin getirileceğini de belirlediklerini söyleyen Değirmenci, yeni Genel Sekreterin Ahmet Çolak’ın olacağını açıkladı.

“Ülkemize çalışarak sahip çıkmalıyız”

Genel Başkan Yunus Değirmenci, ülkeye çalışarak sahip çıkacaklarını söyleyerek, “ Bugün dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan sıkıntılar, bizlere bir kez daha ülkemize dört elle sarılıp, vatanımıza sahip çıkmamız gerektiğini göstermiştir. Özellikle Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizin yaşadığı acılar, pusuda bekleyen şer odaklarının ülkemiz üzerindeki kirli planları, ülkemize sahip çıkmamız gerçeğini, bir kez daha ortaya koymuştur. Bin yıllık ata mirası bu toprakları korumanın yolu, çalışmaktan ve üretmekten geçmektedir. Ülkemizin yarınlara daha güçlü çıkabilmesi, bizim alın ve akıl terimize bağlıdır. Tüm olumsuz koşullara rağmen, ülkemize, emeğimizle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatana sahip çıkmak da, bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“Bu ülke de biz emekçilere sahip çıkacaktır”

“Dünya ve Türkiye ekonomisinin büyük sınav verdiği böylesi sıkıntılı bir süreçte, İnanıyorum ki, bu ülke de, bu millet de, bu işverenler de, bu hükümet de, emekçilerine sahip çıkmasını bileceğini de aktaran Değirmenci, “ Emekçiler olarak, yaşadığımız sıkıntılar ortadadır. Gıda, akaryakıt, doğalgaz ve elektrik gibi tüm mal ve hizmetlere yapılan aşırı zamlar, üstü örtülemeyecek kadar gerçektir. Enflasyon, tekeri patlamış kamyon gibi üzerimize gelmektedir. İşverenlere buradan sesleniyorum; Gün, sizi bugünlere getiren emekçiye, sahip çıkma günüdür. Gün, size para kazandıran, fabrikalarınızı alınteriyle ayakta tutan emekçinin hakkını, verme günüdür. Gün, sadece ailesinin rızkını kazanma derdinde olan emekçilerin ve yavrularının yüzünü güldürme günüdür. Gün, girdiğimiz hayat pahalılığı çıkmazında, emekçinin elinden tutma günüdür. Gün, ay sonunu düşünmekten, ailesine bir tebessüm bile edemeyen emekçinin, hakkını verme günüdür. Bize lütuf sunmanızı beklemiyoruz. Biz hakkımızı almaktan, asla vazgeçmeyeceğiz. Emek davamızı, ekmek kavgamızı, ucu nereye dokunursa dokunsun, asla yere düşürmeyeceğiz.” dedi.

“Tüm raporlar kabul edildi”

Konuşmaların ardından Tüzük Tadil ve Kararlar ile Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonlarının seçimi yapıldı. Daha sonra Raporların okunması ve müzakeresi gerçekleştirildi. Tüm raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

İki listenin yarıştığı seçimde rakibi Recep Akyel’in 115 oy aldığı ikinci tur seçiminde 137 oy alan mevcut Genel Başkanı Yunus Değirmenci yeniden seçilerek güven tazeledi.

Değirmenci'nin başkanlığında yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: "Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ve Aydın Baysal."

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