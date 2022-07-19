Safranbolu’da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

İHA

Safranbolu’da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 174 üretici kadın, el işi, sebze ve meyve ile unlu mamul satışını onlar için kurulan Kadın Üretici Pazarı’nda yapıyor.
Perşembe Pazarı alanında Cumartesi günleri kurulan pazarda 75 kadın el işi, 50 kadın sebze ve meyve, 49 kadın ise unlu mamul satışı yapıyor. İlçede ikamet eden üretici kadınların pazar eksiğini gidermekte destek olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ürettikleri ürünlerin satışını yapmakta zorluk çeken kadın vatandaşlarımızın pazar ihtiyacını çözdük. Şimdi onlar her cumartesi, tezgah ücreti ödemeden pazar yerimizde satış yapabiliyor” dedi.
Toplumda kadın erkek eşitliği tam anlamıyla sağlanana kadar hemcinslerine pozitif ayrımcılık yapacağını kaydeden Köse, “Onlar o kadar çalışkan ve fedakâr ki, ailelerinin geçimine katkı sağlayabilmek için durmadan üretiyorlar. Takı yapıyorlar, hamur işi yapıyorlar, sebze ve meyve üretiyorlar. Biz, üretimin ne kadar gerekli olduğunu bildiğimiz için bir Uygulama ve Üretim Birimi kurarak üretmeye başladık. Hal böyleyken, kadınlara pozitif ayrımcılık yapmanın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Onlar hem evleri ve çocukları ile ilgileniyor hem de üretiyorlar. Bu benim için çok anlamlı, onlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük’te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı
YEREL HABERLER İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı
İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı
Özçelik İş Sendikasında Değirmenci güven tazeledi
YEREL HABERLER Özçelik İş Sendikasında Değirmenci güven tazeledi
Karabük’te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde TEKNOFEST için elektrikli araç tasarlandı
YEREL HABERLER Karabük’te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci ...
Kapısına kilit vurulan Türkiye’nin 4. büyük mağarası yeniden ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Kapısına kilit vurulan Türkiye’nin 4. büyük mağarası ...
Sel afetinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Sel afetinin yaralarının sarılması için çalışmalar ...
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu’da ziyaretçi yoğunluğu Bayram tatilinde artan yoğunluk turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.