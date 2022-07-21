Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Karabük’te geçen yıl temeli atılan, Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı projelerini ardı sıra faaliyete geçirmeye başlamıştı. Geçen yıl Ağustos ayında temeli atılan Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.
Bilim ve İnovasyon Merkezi 618 yaş aralığındaki öğrenciler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir merkez olacak. Sadece kentteki öğrencilere hizmet etmekle kalmayacak olan merkez, bölgede ilk ve tek olması açısından da şehir turizmini de canlandıracak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.