Değirmenci’den bütünleştirici mesaj : “Ötekileştirmeyeceğiz, hesaplaşmayacağız” Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: “Sendikamız ve ülkemiz için taş üstüne taş koyanı başımızın üstünde taşıyacağız”

Özçelikİş Sendikası’nın 1617 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilen Genel Başkan Yunus Değirmenci, genel yönetim kuruluyla birlikte mazbatayı alır almaz, bütünleştirici ve kucaklayıcı bir mesaj yayınlayarak,"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyle hesaplaşmayacağız" dedi.

Tüm üyelere ve teşkilat mensuplarına yönelik olarak bir mesaj paylaşan Değirmenci, üyelerin talep ve beklentilerinin karşılanmasından teşkilat içi konulara kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

Genel Başkan Yunus Değirmenci’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sizlerin destek ve katkılarıyla, seçmiş olduğunuz üst kurul delegelerimizin geniş katılımıyla, Sendikamız Özçelikİş’in 15. Olağan Genel Kurulu’nu 1617 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Özçelikİş ve Hakİş bayrağını, üst kurul delegelerimizin büyük destek ve teveccühleriyle bir kez daha teslim almış bulunmaktayız. Bu süreçte, şahsıma ve ekibime destek veren, vermeyen, Genel Kurulumuzun demokratik bir ortamda yapılmasına katkı sunan, derdi sadece Özçelikİş ve Hakİş’in mağdur ve mazlumu gözeten anlayışına sahip çıkmak olan tüm üyelerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Enerji tüketen bir seçim atmosferinden çıkarak, tüm teşkilatımızla omuz omuza, sahalarda, sözleşme masalarında mücadele etmek, bizlerden beklentileri olan üyelerimize canla başla hizmet etmek, sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretli metal emekçilerini Özçelikİş çatısı altında birleştirmek, en öncelikli görevimiz ve hedefimiz olacaktır.”

“Ötekileştirmeyeceğiz, hesaplaşmayacağız”

Değirmenci, yollarının uzun ve sorumluluklarının ise ağır olduğunu bildiklerini kaydettiği mesajında, “Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyle hesaplaşmayacağız. Bu sendika için, bu ülke için taş üstüne taş koyanı, başımızın üstünde taşıyacağız. Bizlere emanet edilen makamların ağırlığına uygun olarak, herkesi kucaklayacağız. Her bir üyemizin bizlere yüklemiş olduğu bu değerli misyonu hayata geçirmek için, gecegündüz, karkış demeden, büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, günümüz ağır ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, aşılmaz yolları aşacağımıza, üyelerimizin refahını artıracağımıza olan inancımız sonsuzdur. Önümüzdeki bu yeni dönemde, sendikamızın yeni yönetimi olarak, geçmişte olduğu gibi üye ve çözüm odaklı bakış açısıyla, kaos, kargaşa ve kavga karşıtı bir yaklaşımla, emekçilerin huzur ve mutluluğu için çaba sarf eden herkesle yol yürüyerek, çalışma heyecanı ve hırsı büyük olan yeni yönetimimiz ve kadrolarımızla, emekçiler adına çalışmalar yapmak için sabırsızlandığımızı ifade ediyor, yeni dönemin başta üyelerimiz olmak üzere tüm emekçilere, sendikamıza, Konfederasyonumuz Hakİş’e, işyerlerimize, çalışma hayatına ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

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