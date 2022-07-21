Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Karabük’te üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. B.M. isimli şahsı durduran ekiplerin üzerinde yaptığı aramada 356 adet hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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