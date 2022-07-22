Yaz Okulu Kursları öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerini sağlıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, birlikte öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan, 20222023 eğitimöğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte ilk olarak Zübeyde Hanım Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Gürel, kurslara katılan öğrencilerle sohbet edip eğitim hayatlarında başarılar diledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Döküm, Makine ve Elektrik Atölyelerini ziyaret eden Vali Gürel atölyelerde verilen eğitimler hakkında bilgiler alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yaz kursuna devam eden öğrencilerimizin bu süreci kendileri açısından fırsata çevirdikleri için tebrik eden Vali Gürel, yaz okulunda almış oldukları bilgiler sayesinde 20222023 Eğitim Öğretim yılına daha hazır olarak gireceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.