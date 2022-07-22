Temmuz ayında Karabük’te günlük 100’ün üzerinde Covid-19 vakası görülmeye başlandı İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: “Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor”

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Kurban Bayramı ile birlikte hareketliliğin arttığı Karabük’te günlük 100’ün üzerinde vaka sayısı görülmeye başlandı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, vatandaşlara yeniden maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Son günlerde Covid19 vaka artışının yaşandığı illerden biri de Karabük oldu. Temmuz ayında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketliliğin artmasıyla birlikte vaka sayılarında yükselişin gözlendiği kentte 14 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Günlük 100’ün üzerinde vaka sayısının görüldüğü Karabük’te maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması noktasında uyarılar yapılıyor.

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