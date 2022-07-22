Maden kazasında ölen işçi toprağa verildi

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi’nde kaçak olarak işletilen bir maden ocağında göçük altında kalan Satılmış Çamlı hayatını kaybetti. Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Çamlı’nın cenazesi işlemlerinin ardından Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyüne getirildi. İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlı’nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.