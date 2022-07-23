Akbaş, kentteki eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Murat Süt, bir dizi ziyaretler için geldikleri Karabük’te İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile görüştü.

Nazik ziyaretlerinden Çelik ve Süt’e teşekkürlerini ileten İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri, personel eğitimi çalışmaları, fiziki imkanların geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, proje faaliyetleri, mesleki ve teknik okulların üretim faaliyetleri, sosyal kültürel faaliyetler ile inşaat ve yatırım faaliyetleri hakkında ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Akbaş’ın kentin eğitim durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapması ve 20222023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları ile ilgili istişarelerde bulunulması ile ziyaret son buldu.

Genel Müdürler Çelik ve Süt, Akbaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

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