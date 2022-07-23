Başkan Kaya’dan Gazetecilik Meslek Yasası vurgusu

Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı, Metin Kaya sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Gazetecilik Meslek Yasası vurgusu yaptı.

Haziran ayında TBMM gündemine gelen ve Ekim ayında yeniden görüşülmek üzere ertelenen, kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ olarak bilinen yasal düzenlemenin basının geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden KGC Başkanı Kaya, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Türk basınında sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak süreç içerisinde yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir. Basınımız 2022 yılının 24 Temmuz’una da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birçok sorunla giriyor. Bu sorunların başında da, TBMM'de görüşülmesi ertelenen 40 maddelik ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ gelmektedir. Kanun Teklifi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak dile getirdiğimiz mesleki sorunların bir bölümüne çözüm getirecek içerikte olsa da, birçok maddede düzenleme yapılması gerekmektedir.”

Kanun değişikliğinin gerekçesi olan dezenformasyonun dünyanın ortak, önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olduğunu ifade eden Kaya, “Bu soruna yasal düzenleme ile çözüm aranmasını destekliyoruz. Ancak bu düzenleme, basın özgürlüğünü engelleyici yönde olmamalıdır. Kanuna ilişkin karar verici konumdaki tüm taraflara, basının sansürlenerek değil, özgürleşerek topluma ve demokrasiye katkı sağlayabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Sektörümüzde yaşadığımız en öncelikli sorunumuz, diğer sorunların da kaynağı olan ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ olmamasıdır. Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ acilen çıkarılmalıdır” dedi.

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