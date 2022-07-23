Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.



Kaza, KarabükEskipazar karayolu Ovacık yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Gökhan K. yönetimindeki 78 AAT 389 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta tek bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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