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Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme kazandırılacak

İHA

Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme kazandırılacak

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geri dönüşüm çerçevesinde atık ilaçlar için çöp kutuları yerleştirildi.
Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ortaokullardaki atık pil toplama kampanyası ile pillerin, giysi kumbaralarında toplanan kıyafetlerin iplerinin ve belirlenen noktalarda toplanan bitkisel atık yağların dönüştürülmesinin ardından şimdi de evlerden kaynaklanan atık ilaçların geri dönüşümü için toplama noktaları belirlendi. Bu noktalara atık ilaç kutuları yerleştirildi. Kutu yerleştirilen noktalar Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Meydan Halk Masası, Belediye binası, Emek SAKEM, Barış Mahallesi Halk Masası, Hanımevi, Aşağı Tokatlı SAKEM ve Tarihi Çarşı Belediye Binası oldu” denildi.
Belediye Başkanı Elif Köse’nin görüşlerine de yer verilen açıklamada, “İklim değişikliğinin gündemde olduğu dönemde, dünyayı korumak için bize de vazife düşüyor. Bizim yaptığımız en önemli iş, geri dönüşüme katkıda bulunmak. Böylece, atıkların çöp olarak toprakta kalması yerine geri dönüşümle kullanıma tekrar kazandırılmasını sağlıyoruz. Dünyamızı ne kadar temiz kullanırsak, gelecek nesillere o kadar yaşanılır bir hayat bırakacağız” ifadeleri kullanıldı.

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