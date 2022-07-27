Karabük’te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat gerçekleştirdi

İHA

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay, 2022 yılında afet olaylarında halkın bilinçlendirilmesi, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslara yönelik olarak 100 tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Karabük’te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat gerçekleştirdi

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay, 2022 yılında afet olaylarında halkın bilinçlendirilmesi, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslara yönelik olarak 100 tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AFAD Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
AFAD Müdürlüğünün organizasyon yapısı, hedefleri gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Erbay, 2022 yılı içerisinde Afet Farkındalık, KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta, Yangın Farkındalık, Sivil Savunma Planlama Arama Kurtarma, AFAD Gönüllü olmak üzere toplam 69 bin 205 kişiye eğitim verdiklerini ifade etti.
Erbay, yıl içerisinde Şubat ve Haziran aylarında Yenice ilçesinin aşırı yağışlardan etkilendiğini, 1 Temmuzdan itibaren genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildiğini ve müdürlük olarak tüm personelleri ile birlikte çalışarak hayatın normal seyrinde devam etmesini sağladıklarını söyledi.
2022 yılının AFAD Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini sözlerine ekleyen Erbay, il genelinde afet olaylarında halkının bilinç düzeyini yükselterek, alınması gereken tedbirler ile acil durumlarda uygulanabilecek hareket tarzlarına dair usul ve esaslara yönelik olarak 100 tatbikat gerçekleştirildiğini 45 bin 771 kişi ile Türkiye Afet Müdahale çerçevesinde tüm çalışma gruplarının tatbikatlara katılarak organizasyon ve planlama gerçekleştirdiklerini aktardı.
Olabilecek bir afet durumunda planlama koordinasyon ve birlikteliğin önemine vurgu yapan Vali Fuat Gürel “İçinde bulunduğumuz bu yılda afetlerle karşı karşıya kaldık hızlı etkili bir şekilde reaksiyon gösterdik bunu yapılan tatbikatlara borçluyuz şükürler olsun ki can kaybı yaşamadık tatbikatlar sayesinde vatandaşlarımızın da bilinçlendiğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel, Canbaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Gürel, Canbaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi
YEREL HABERLER Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran ...
Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ...
Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü ...
Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor
Osmanlı kenti Safranbolu’daki park sorunu turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor
YEREL HABERLER Osmanlı kenti Safranbolu’daki park sorunu turistleri ...
Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme ...
Cip arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti
YEREL HABERLER Cip arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti
Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti
YEREL HABERLER Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya ...
Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu
Lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST sergisine katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar ...
İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı Aralarında savcı ve hakimlerin de bulunduğu 15 kişiyi AFAD, UMKE ve jandarma kurtardı
YEREL HABERLER İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.