Vali Gürel, Canbaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel, Canbaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

İHA

Vali Gürel, Canbaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz 2022 yılında çok önemsedikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Vakfımızda kayıtlı durumda bulunan yaşlılık, hastalık, engellilik gibi sebeplerle evinin temizliğini yapabilecek durumda olmayan ve yaptırma imkanı bulunmayan ailelerin yaşam alanlarının temizliğinin yapılmasını hedefliyoruz. Projenin 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ‘2022 Karabük Vefa Projesi’ adı altında uygulanmaya başlandı. Söz konusu proje çerçevesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden 355 bin 740 TL kaynak tahsis edilirken 4 adet işçi de istihdam edildi. Yaşlı, hasta ve engelli kategorisinde olan 86 haneye düzenli olarak ev temizliğe gidildi” dedi
Canbaz, 2022 yılı muhtaçlık sınırının bin 833 TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Vakıf iş ve işlemlerinin 5 ana başlıkta toplandığını aktaran Canbaz, bunların genel sağlık sigortası, merkezi yardımlar, vakıf yardımları, edevlet başvuruları ve vakfın proje yardımları olduğunu söyledi.
Vakıf Müdürü Canbaz, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi hanelere, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi suretiyle, Haziran 2022 Mayıs 2023 dönemi arasında 12 aylık süre ile desteklenmeleri amacıyla Aile Destek Programı yardımının hayata geçirildiğini ve ilk etapta program çerçevesinde vakfa bin 527 başvuru yapıldığını kaydederek, 2022 yılı için kentte yaşayan muhtaç ailelere dağıtılmak amacıyla 3 bin 25 tonu merkez olmak üzere il geneli toplamda 4 bin 334 ton kömür talep edildiğini aktardı.
Verdiği bilgiler için Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz’a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Karabük’te AFAD yıl içerisinde 100 tatbikat ...
Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi
YEREL HABERLER Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran ...
Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ...
Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü ...
Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor
Osmanlı kenti Safranbolu’daki park sorunu turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor
YEREL HABERLER Osmanlı kenti Safranbolu’daki park sorunu turistleri ...
Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu’da atık ilaçlarda geri dönüşüme ...
Cip arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti
YEREL HABERLER Cip arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti
Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti
YEREL HABERLER Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya ...
Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu
Lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST sergisine katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar ...
İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı Aralarında savcı ve hakimlerin de bulunduğu 15 kişiyi AFAD, UMKE ve jandarma kurtardı
YEREL HABERLER İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.