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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice'de sel sonrası yenileme çalışmaları devam ediyor

İHA

Yenice'de sel sonrası yenileme çalışmaları devam ediyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti sonrası yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içerisinde barındıran ve doğa turizmi ile ön planda olan Yenice ilçesinde Haziran ayında yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Şeker kanyonunda onarım çalışmaları devam ediyor. Yıkılan yollar ve tahrip olan alanlar ile dere ıslah çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batı Karadeniz bölgesini etkisine alan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel afeti sonrası başlatılan çalışmalarda yıkılan yollar ile heyelanların yaşandığı bölgede onarım çalışmaları sonrası Şeker kanyonunu eski günlerine döndürmek için ekipler var gücü ile mücadele ediyor.
Şeker kanyonu işletmecisi Ercan Aslan, Türkiye’de sayılı olan doğa merkezlerinden biri olan Şeker kanyonunda yaşanan sel afeti sonrası büyük bir tahribatın yaşandığını söyledi.
Aslan, yaşanan sel afet sonrası, Türkiye’nin her bölgesinde iş makinelerinin bölgeye geldiğini ifade ederek, “İlk defa böyle bir şey gördüm. 1520 gün boyunca büyük bir çalışma yaptılar. Ülkemizin ve devletimizin temel ayaklarından olan kurumların ne kadar değerli olduğunu ve afet anlarında ne kadar önemli olduğunu burada gördüm. İlk baktığımızda buranın düzelmesi bana umutsuz gibi geliyordu ama şuan hızlı bir şekilde ilerleyerek eski gücünü tekrar kazanacak. Bunu yaparken doğaya fazla zarar vermeden çalışmalar yapılıyor ve doğaya çok karşı çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız. Biz devletimizin kurumların bu çalışmaları ile önümüzü güvenle görme şansımız var” diyerek çalışma yapan ekip ve kurumlara teşekkür etti.

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