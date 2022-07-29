Karabük'te Haziran ayında ithalat ve ihracat azaldı

Karabük'te, 2022 yılının haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 35,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,6 azalarak 83,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı haziran ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 22,4 milyar dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31,6 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 35,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 80,4 azalarak 83,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 86,6 milyon dolar, ithalat yüzde 22,0 artarak 191,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,2 azalarak 2,2 milyon dolar, ithalat yüzde 12,1 artarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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