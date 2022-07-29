Polis memuru, yanlışlıkla işlem yapılan çocuğun babasına tazminat davası açtı



Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çalıntı bisiklet ihbarını araştıran sivil polisler, olayla ilgilisi olmayan 12 yaşındaki Miraç Akgün hakkında işlem yaparken, çocuğun ailesi, polisin kendilerine açtığı 30 bin TL'lik tazminat davası karşında şaşkına döndü. Baba Ferhat Akgün, yapılan hata nedeniyle valiliğin kendilerinden özür dilediğini, ancak polisin şikayetçi olduğunu belirterek, "Hakkımızı aramaya devam ederken, sonuçlanmamış bir mahkeme devam ederken böyle bir şey yapmaları bizi derinden yaraladı" dedi.

Olay, geçen yıl 18 Aralık günü Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıntı bisiklet ihbarı alan sivil polisler, yolda bisikletli Miraç Akgün'ü görünce durdurdu. Kimlik kontrolü yapmadan bisikleti almaya çalışan polisler, çocuğun direnmesi üzerine yere yatırıp, müdahalede bulundu. O anlar kameralara da yansırken, valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Akgün ailesi darp raporu alarak polislerden şikayetçi oldu. Yargıya intikal eden olayın ilk duruşmasında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararının verilmesine Akgün ailesinin avukatı itiraz etti. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra polis memuru E.B., emniyet müdürlüğünün önünde çocuğun babası Ferhat Akgün ve amcası Tarık Akgün´ün, kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

'SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ, SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Ferhat Akgün, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında oğlumun başına çok üzücü bir olay geldi. Biz bu konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki yollardan hakkımızı arıyoruz. 2 polis tarafından hiç hoş olmayan bir şekilde gözaltına alındı. Kendi bisikleti olmasına rağmen, kim olduğunu söylemeden 2 şahıs tarafından gözaltına alınıp karakola getirildi. Savcılık birinci mahkemede takipsizlik kararı verdi. Biz buna itiraz ettik. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

30 BİN TL´LİK TAZMİNAT DAVASI

Haklarında tazminat davası açıldığını söylen Ferhat Akgün, "2 gün önce telefonla öğrendik ki bu 2 polisten biri hakkımızda tazminat davası açmış ben ve kardeşim hakkında. Bizim hakkımızda hakaret ve tehdit davası açmışlar 30 bin TL'lik. Faizliyle birlikte bunu istemektedirler. Bu olay bizi çok derinden yaraladı. Biz haklıyken, hakkımızı aramaya devam ederken, sonuçlanmamış bir mahkeme devam ederken böyle bir şey yapmaları bizi derinden yaraladı" diye konuştu.

'EMNİYETİN ÖNÜNDE OĞLUMUZDAN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİK'

Yaşananların ardından kaymakam ve valinin özür dilediğini ifade eden Akgün, "Biz, emniyetin önünde oğlumdan özür dilemesini istedik olayın gerçekleştiği gün. Fakat polisler 'bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz?' şeklinde bize karşılık verdiler. Bizde hakkımızı hukuki yollardan arayacağımızı söyledik. Akabinde olayın ardından kaymakam ve vali özürlerini ilettiler, kamuoyunda da bunu yazılı olarak paylaştılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama bizden bu şekilde kaymakam ve vali bey özür dilerken, polislerin bu şekilde gidip maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil. Bu çocukların gözünde polis en iyi şekilde temsil edilmeli. Polisimizin bizim gönlümüzde her zaman yerleri var, başımızın tacı ama bu tür münferit olayların oğlumuz başına gelmesi bizi derinden yaraladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2022-07-29 19:16:22



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