Safranbolu’ya Cezayirli gelin

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Fatih Kayıkçı Cezaryirli Djamila Belkhir ile dünyaevine girdi.

Kayıkçı ve Djamila Belkhir’in nikah töreni Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Elif Köse, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek gençlere evlilik yolunda birbirlerine anlayışı, sevgiyi ve saygıyı yitirmemelerini öğütledi. Nikah sonrası çifte Başkan Köse tarafından Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

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