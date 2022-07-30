Yolunu şaşıran tilki eve girdi Evine giren tilkiyi cep telefonu ile görüntüledi

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Karabük'te yolunu şaşırarak bir eve giren tilki cep telefonu ile görüntülendi.



Olay, Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi. Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti. Ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı.

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